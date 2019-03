Jeffrey Dean Morgan revela a quién no mató Negan en 'The Walking Dead'

TRES PERSONAJES DESCARTADOS

Una inquietud lleva meses persiguiendo a los fans de 'The Walking Dead'. Desde que terminó la temporada, muchos han sido los rumores sobre quién ha sido la víctima de Negan, el nuevo villano de la serie. En una entrevista con IMBd News, el actor Jeffrey Dean Morgan no ha revelado quién ha sido su víctima, pero sí ha confirmado quien no ha sido. ¿Seguro que quieres descubrirlo?. Cuidado, porque esta noticia puede contener spoilers.