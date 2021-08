¿Jeanette o Kate, quién es la víctima? El final de 'Cruel Summer', explicado

Sí, 'Cruel Summer' es de esas series que tienes que ver del tirón. Y es que el enigma que encierra te lleva a querer ver un capítulo tras otro. Porque, ¿cuánto hay de verdad en Jeanette Turner? ¿Qué esconde realmente Kate Wallis?

La serie, ambientada en diferentes momentos de 1993, 1994 y 1995, nos presenta a la 'chica perfecta' Kate Wallis, interpretada maravillosamente por Olivia Holt, y a la no tan popular Jeanette Turner (Chiara Aurelia). A Jeanette le encantaría parecerse a Kate, y por momentos parece que lo consigue. Pero, ¿a qué precio? Kate desaparece de la vida de todos y cuando regresa la acusa de haber colaborado en que permaneciera secuestrada. ¿Cuenta la verdad?

Con esta premisa se nos introduce en la historia, contada como no podía ser de otra forma con saltos temporales. Si aún no las has visto entera, es mejor que guardes esta noticia para cuando lo hayas hecho ya que contiene SPOILERS sobre su final.

La metamorfosis de Jeanette y el descenso a los infiernos de Kate

Muchos son los cambios que experimenta Jeanette entre los veranos de 1993, 1994 y 1995. Y es que si la serie comienza con la joven siendo despertada de forma adorable por toda su familia por su cumpleaños, pronto nos daremos cuenta de que a ella no le queda ya nada de esa vida. Y es que el inocente juego que comenzó junto a sus mejores amigos, Mallory Higgins (Harley Quinn Smith) y Vince Fuller (Allius Barnes), por el que tenían que cumplir con una lista de desafíos durante los meses de vacaciones, afectará a todos para siempre.

Para uno de los desafíos, roban la llave de la casa del nuevo y recién llegado subdirector del colegio, Martin Harris, de la oficina del padre de Jeanette, que se dedica al sector inmobiliario y se cuelan en la casa para jugar al escondite.

Pero lo que Mallory y Vince nunca supieron es que Jeanette guardó la llave y continuó entrando a escondidas en la casa durante los siguientes dos años.

En 1994 las versiones de Kate y Jeanette son muy distintas: Kate acaba de ser rescatada de estar secuestrada en el sótano de Martin Harris y Jeanette está saliendo con el novio de Kate y disfrutando de su vida de 'chica popular'.

Finalmente, conocemos las versiones de 1995: Jeanette se ha cortado el pelo y es la chica más odiada de Estados Unidos. Y Kate ha decidido romper con todas sus antiguas amistades y está saliendo con la ex mejor amiga de Jeanette, Mallory.

El capítulo final de 'Cruel Summer', explicado

Cuando Kate por fin es liberada, acusa a Jeanette de tener algo que ver con su secuestro, o más bien con el hecho de que continuara secuestrada tras haberla visto encerrada. Sin pruebas que lo corroboren, Jeanette decide demandarla por difamación. Al final, con su caso judicial en curso, Kate y Jeanette deciden reunirse en la casa de Martin Harris para llegar a la verdad.

Allí discuten sobre lo que realmente sucedió la noche en que Kate pensó que Jeanette la vio. Kate asegura que intentaba llamar a su exnovio y al actual novio de Jeanette, Jamie, cuando escuchó que alguien entraba a la casa.

Corrió para esconderse y vio a Jeanette entrar en la casa, robar una bola de nieve decorativa y salir tras escuchar un ruido proveniente del piso de arriba. Kate corrió entonces escaleras abajo y miró por la ventana. Afirma que "miró a los ojos" a una chica en bicicleta, con una sudadera con capucha que se marchó.

Jeanette dice que se coló en la casa y robó la bola de nieve, pero que en ningún momento vio a Kate y no tenía idea de que estaba allí.

Luego se dan cuenta de que la chica de la bicicleta era Mallory, que se había peleado con Jeanette en ese momento y la había seguido hasta la casa. ¿Es entonces Jeanette absolutamente inocente?

La escena final que lo cambia todo

En la escena final de 'Cruel Summer' nos ubicamos en el verano de 1994, con Jeanette entrando en la casa de Harris.

Tras pasar por la puerta grita "hola" para comprobar que no hay nadie en casa, y alguien responde. Es Kate en el sótano , que le dice a Jeanette quién es y que está secuestrada.

Mientras suena 'Creep' de Radiohead se dibuja una sonrisa en el rostro de Jeanette y se aleja silenciosamente de la puerta y deducimos que sale de la casa sin hacer nada más ni avisar a nadie.

En este momento nos damos cuenta de que Jeanette no es la víctima inocente que ella misma pretende ser.