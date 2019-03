Jay Leno se despide de 'Tonight Show' tras 4.600 programas

Jay Leno dijo adiós a 'The Tonight Show' tras 22 años al frente del late night más famoso de la televisión estadounidense. El presentador se despidió este jueves del programa de NBC con el actor Billy Crystal y la presentadora Oprah Winfrey como invitados. Jimmy Fallon será el encargado de conducir a partir de ahora el programa.



Llevaba presentando el programa desde 1992, aunque es la segunda vez que deja el programa, siendo la primera en 2009. Fue restituído en 2010 después de una fuerte controversia con su sustituto Conan O'Brien y el fracaso de su aventura en solitario con el 'Jay Leno Show'. Ahora se despide definitivamente y será sustituído el próximo día 16 de febrero por Jimmy Fallon, el actual presentador de el 'Late Show' de la NBC que sigue inmediatamente al programa de Leno y del que a partir de ahora se encargará el cómico del 'Staurday Night Live' Seth Meyers.



En su monólogo de apertura del programa, aseguró ante su equipo: "Habéis sido increíblemente leales, y no habría seguido en el aire de no ser por vosotros. Han sido los 22 mejores años de mi vida". A través de Twitter, La Casa Blanca le dió las gracias por los recuerdos que deja en estos 22 años.



Con 63 años, Leno ha co-protagonizado momentos memorables como la entrevista realizada al actor británico Hugh Grant en 1995, la primera desde que el intérprete fuera detenido por la Policía en compañía de una prostituta, la súbita irrupción de una acosadora durante la grabación de una entrevista con el actor Colin Farrell y, sobre todo, la aparición del presidente de Estados Unidos Barack Obama, la primera asistencia de un inquilino de la Casa Blanca a un programa nocturno televisivo.