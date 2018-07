Jay Garrick llega a 'The Flash'

'The Flash' vuelve con el mismo éxito con el que se fue la primera temporada. The CW estrenará la segunda temporada el próximo 6 de octubre y para promocionar el regreso del superhéroe más veloz ha publicado un cartel homenaje al cómic de DC.



La imagen, en donde vemos tanto a Barry Allen (Grant Gustin) y Jay Garrick (Teddy Sears), es un homenaje directo a la clásica portada del cómics "Flash of Two Worlds".



Con esta imagen publicada en el Twitter oficial de la serie, el personaje Jay Garrick se ha convertido en 'trending topic'.



Antena 3 emite la primera temporada todos los lunes (a partir de las 22:30 horas), siendo líder absoluto de la noche desde su estreno el pasado mes de julio.