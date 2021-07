Jason Momoa y Dave Bautista luchan a muerte en el tráiler de la temporada 2 de 'See'

Jason Momoa suma y sigue con nuevos proyectos y esta vez volveremos a ver al actor en el mundo de las series. Dejando a un lado su personaje de Aquaman, que estrenará su segunda entrega en 2022, Jason vuelve a la serie 'See' de Apple tv.

'See' es uno de los grandes trabajos que han hecho desde la plataforma de streaming de la manzanita. De hecho la serie ha sido creada por el escritor Steven Knight, que también hizo 'Peaky Blinders'. 'See' cuenta la historia de la tierra en un futuro muy lejano y sobre como un virus infecta a toda la humanidad (y no, no es el COVID-19) hasta que deja a los humanos sin el sentido de la vista.

'See' fue un gran éxito para Apple tv y fue renovada para una segunda temporada, que retomará los eventos del final de la primera. Ojo que aquí habrá SPOILERS del final de la temporada 1 de 'See', por lo que si no la has visto, ya sabes que hacer.

La historia continuará y veremos como Baba Voss, Jason Momoa, irá a buscar a su hija adoptiva, quién fue capturada por su hermano Edo Voss, interpretado por Dave Bautista, con quién tiene una relación inexistente.

'See' estrena tráiler de la temporada 2 con Jason Momoa dándolo todo

Desde que aquel final de temporada en 2019, la serie ha estado preparando la llegada de la continuación de la historia del personaje de Jason Momoa. Y por fin se ha estrenado el tráiler de la temporada 2 de 'See'.

En este avance podemos ver como la nueva temporada se centrará en la batalla que tendrán los Baba Vass, Jason Momoa y Edo Voss, que es Dave Bautista. Y parece que en su encuentro van a tener algo más que palabras.

'See' estrenará su temporada 2 este 27 de agosto en Apple tv y, para alegría de los fans, el propio Jason Momoa ha revelado que la serie tiene el visto bueno para continuar con una tercera temporada.

