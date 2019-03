Jason Gedrick se une a 'Dexter'

'Dexter', el implacable asesino en serie interpretado por Michael C. Hall tendrá en su séptima temporada un quebradero más de cabeza. Jason Gedrick se une al reparto de la serie para interpretar al sospechoso de un crimen.



En la próxima temporada de Dexter -que se rumorea puede ser la última- el polifacético forense de día y asesino de noche se verá envuelto en una trama que durará varios episodios. Aquí es donde entra Gedrick, cuyo personaje será el encargado de un club para caballeros de Miami que se convierte en el centro de todas las sospechas de un asesinato, según The Hollywood Reporter.



Aunque no muy conocido en España, Gedrick es un secundario habitual de las series de más éxito en Estados Unidos. Su papel más recordado es el del irresistible chef italiano que casi acaba con el matrimonio de Lynette y Tom en 'Mujeres Desesperadas'. Aunque, en los últimos meses ha participado en 'Luck'.



En la serie centrada alrededor del mundo de los caballos de competición, Gedrick también interpretaba a un personaje oscuro, un apostador profesional. Sin embargo, la temprana cancelación de la serie capitaneada por Dustin Hoffman debido a la muerte de varios equinos durante el rodaje le dejó sin trabajo.



La llegada de Gedrick es sólo uno de las apariciones de actores estrella que suelen abundar en la serie. De hecho, la quinta temporada de 'Dexter' estuvo marcada por la aparición de Julia Styles, conocida por su papel en la saga de Bourne y por alguna que otra comedia romántica como 10 razones para odiarte en la que compartía protagonismo con el fallecido Heath Ledger.



Ahora, además de Gedrick, en esta séptima temporada otro nuevo actor se incorpora para convertirse en otra pesadilla de Dexter. Se trata de Ray Stevenson, conocido por su papel en 'Roma' y que ahora se meterá en la piel de un mafioso ruso que controla una banda de Europa del Este en Estados Unidos.