James Michael Tyler siempre será para muchos el inolvidable Gunther de 'Friends'. El actor dio vida durante todo el transcurso de la serie al sarcástico camarero del café Central Perk y tuvo un sinfín de historias con los protagonistas.

Ahora, James ha decidido contar su historia con una conexión en Good Morning America, donde revela que padece un cáncer de próstata en estado avanzado que ya ha afectado a sus huesos.

"En septiembre de 2018 me diagnosticaron con un cáncer de próstata avanzado, el cual se ha expandido a mis huesos. He estado lidiando con este diagnóstico durante los últimos tres años... Está en estadio 4 ahora. El último estadio del cáncer. Así que en algún momento, ya sabes, probablemente acabará conmigo", cuenta con una entereza sobrecogedora.

"Tenía 56 años en el momento de la prueba. Y supe inmediatamente cuando lo busqué en Internet y vi los resultados de mi análisis que obviamente había algo que estaba muy mal. Casi inmediatamente mi médico me llamó y me dijo, 'necesito que vengas mañana porque sospecho que puedes tener un grave problema con tu próstata'", relata el actor.

Gunther y Rachel en 'Friends' | NBC

James cuenta que comenzó a recibir un tratamiento que "funcionó maravillosamente durante alrededor de un año". "Lo único que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, mi vida era básicamente normal. Me sentía bien la verdad, sin síntomas", continúa.

Sin embargo, desafortunadamente el cáncer era invasivo y encontraron metástasis en sus huesos hace poco más de un año, en los inicios de la pandemia.

"Me ausenté de una prueba, lo cual no es bueno. Y el cáncer decidió mutar al tiempo de la pandemia, y ha ido avanzando", cuenta. La mutación causó fracturas en sus huesos y tumores a lo largo de la columna, provocando su parálisis y que ya no pueda caminar.

La razón por la que no fue parte de la reunión de 'Friends'

Tyler fue una de las grandes ausencias de la reunión de 'Friends' hace unas semanas, pues su personaje Gunther es uno de los más recordados fuera del círculo de protagonistas. El actor tuvo una breve pero emotiva aparición por videollamada.

"No quería que fuera en plan, oh por cierto, Gunther tiene cáncer, ¿sabes?", declaraba al respecto.

"Mi meta este último año era llegar a mi 59 cumpleaños", dice sin poder evitar emocionarse. "Y lo conseguí. Mi meta ahora es ayudar a salvar, al menos, una vida", asegura insistiendo en la importancia de hacer pruebas periódicas en busca de indicios de este cáncer, una causa por la que ahora lucha incansablemente para concienciar a la población.

