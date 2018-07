James Franco producirá un remake de 'Mother, May I Sleep With Danger?'

James Franco, uno de los actores más alocados, se ha embarcado en un nuevo proyecto. Franco se convertirá en el nuevo productor de 'Mother, May I Sleep With Danger?', una de las TV movie de más éxito de los 90.



El proyecto será un remake que emitirá Lifetime a lo largo de 2016, coicidiendo con el 20º aniversario del estreno de la TV movie.



El proyecto cuenta con la dirección de Amber Coney y Melanie Aitkenhead, que ya están trabajando con Franco en otro proyecto cinematográfico, 'Actors Anonymous'.



La cinta original, protagonizada por Tori Spelling cuenta la historia de Laurel, una universitaria que descubre que su novio Kevin, interpretado por Ivan Sergei, es un asesino.



Todavía se desconoce si Spelling estará en el remake ni si dará vida al mismo personaje, pero lo único que está claro es que James Franco no se pondrá delante de las cámaras.



'Mother, May I Sleep With Danger?' se estrenó el 30 de septiembre de 1996 en la cadena NBC con una audiencia de 15,8 millones de espectadores. Este gran dato le permitió estar presente en varias cadenas estadounidenses, como Lifetime.