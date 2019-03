James Frain ficha por 'Star Trek: Discovery'

A pesar de los retrasos y cambios e la producción de la serie, parece que 'Star Trek: Discovery' llegará finalmente en mayo a CBS All Access, el servicio de streaming de la cadena estadounidense.

El último fichaje que se conoce para la serie es el del actor James Frain, conocido por sus papeles en 'Orphan Black' o 'Gotham'. Frain interpretará a Sarek, el padre de Spock, según informa The Hollywood Reporter.

Junto a Frain también veremos a Sonequa Martin-Green como protagonista, conocida por interpretar a Sasha en 'The Walking Dead'.

Inicialmente el estreno de Star Trek: Discovery estaba fijado para enero de 2017. Pero CBS adelantó el estreno de 'The Good Fight', el 'spin off' de 'The Good Wife', que llegará en febrero. Y otro contratiempo que sufrió 'Star Trek: Discovery' es que su showrunner, Bryan Fuller, dejaba la serie para centrarse en el drama de Starz, 'American Gods'.