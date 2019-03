James Caviezel protagonizará 'Person of Interest', lo nuevo de JJ Abrams

Todas sus series tienen un halo de misterio, aunque de 'Person of Interest' cada vez se saban más "secretos". El nuevo proyecto de JJ Abrams (creador de series como 'Alias', 'Fringe' o, su obra maestra, 'Lost') ya tiene protagonista: el actor James Caviezel. Conocido por su papel de Jesús de Nazaret en 'la Pasíón de Cristo, de Mel Gibson, Caviezel interpretará a un ex-agente de la CIA que, tras ser dado por muerto, formará equipo con un multimillonario para acabar con la violencia que se vive en los bajos fondos de Nueva York.



Según informa 'The Hollywood Reporter', Caviezel se suma a 'Person of Interest', el proyecto producido por Warner Bros TV y Bad Robot, que prepara Abrams junto a Jonathan Nolan para CBS. Otro actor que estará en el piloto es Michael Emerson, conocido por su papel de Ben Linus en 'Perdidos'.



En esa misma noticia, 'The Hollywood Reporter' adelanta la incorporación de la actriz Taraji P. Henson, nominada a un Oscar como mejor actriz de reparto por 'El curioso caso de Benjamin Button'. Henson dará vida al personaje femenino de la serie, una detective llamada Carter.