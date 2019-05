'iZombie': La razón definitiva por la que Liv no debería ser curada, según Rose Mclver

Tras cuatro años en antena, la ficción 'iZombie' finalizará con su quinta temporada, que se acaba de estrenar. La serie está basada en un cómic de DC y narra la historia de Olivia, 'Liv', Moore, una estudiante de medicina que fue convertida en zombi. Liv intenta parecer humana, encontrando trabajo en el departamento forense de Seattle, donde tiene acceso a los cerebros que come y cuyos recuerdos almacena, lo que le permite resolver casos de asesinato desde el punto de vista de las víctimas. Su forma de trabajar es hacerse pasar por una médium, para colaborar con el detective Babineaux y disimular así la fuente de sus conocimientos.

En una entrevista reciente a Cinemablend, Rose Mclver, actriz que interpreta a Liv, ha hablado sobre el hecho de que pueda curarse al final de la serie, y tiene una buena razón para no querer: "Creo que Liv es mucho más interesante y empática en base a su experiencia, así que no le veo sentido. Ha sufrido mucho en el transcurso de la serie debido a su estatus de zombie, al igual que muchos otros personajes. Dicho esto, Liv no sería quien es hoy si no fuera por sus experiencias como zombie. Liv no necesita ser curada o cambiada a como era antes. Ella es alguien nuevo ahora."

La quinta temporada tiene 13 capítulos, así que habrá que esperar para saber qué sucederá con los protagonistas.

Seguro que te interesa:

Así se han despedido los actores de 'The Big Bang Theory' tras el último día de rodaje