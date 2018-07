La quinta temporada de 'Juego de Tronos', la serie de HBO basada en los libros de George RR Martin, ha dejado a los fans con muchas dudas, y sobre todo ganas, de ver qué ocurre en la sexta entrega. Muchos seguidores se quedaron impactados con la escena final del capítulo "Misericordia", el último de la temporada.



¡Atención! Si no has visto el final de la quinta temporada, no sigas leyendo...

El último capítulo de la quinta entrega muestra cómo Jon Snow es asesinado vilmente por sus compañeros de la Guardia de Noche, pero los fans no se fían de que ése sea el destino definitivo del personaje.



Las mismas dudas sobre Jon Snow y su muerte han llegado hasta la Casa Blanca, lugar de residencia de Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos aprovechó el encuentro con David Nutter, director del último capítulo de la quinta temporada, para hacerle la pregunta que todos los fans de la serie tienen en la cabeza: "No habéis matado a Jon Snow, ¿verdad?".



"Señor presidente, Jon Snow está más muerto que muerto", fue la respuesta de Nutter según ha confesado en la Comic-Con de San Diego, donde bromeaba con la idea de que Obama le mandara a Guantánamo por el controvertido final.



Sin embargo, los fans de la serie no saldrán de dudas hasta el estreno de la sexta temporada, previsto para abril de 2016, aunque nunca se sabe en qué momento puede volver un personaje.