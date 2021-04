La intimidante imagen de Hafthor Björnsson, La Montaña de 'Juego de Tronos', antes de su debut en el boxeo

Ya es oficial que en septiembre de 2021 se producirá en Las Vegas el combate para conocer quién es el hombre más fuerte del mundo. Por un lado, Hafthor Björnsson, el actor que da vida a Gregor Clegane, 'La Montaña' en la serie 'Juego de Tronos', por otro, Eddie Hall, el hombre más fuerte del mundo en 2017.

Hafthor retó a Eddie hace unos días cuando este batió el récord mundial de peso muerto después de levantar 501 kilogramos. Ambos han tenido durante años una gran rivalidad. De hecho, se acusaron a través de las redes sociales hasta que se les brindó la oportunidad de luchar por conocer quién es realmente el hombre más fuerte del mundo en un combate de boxeo. Según un comunicado que recoge Comic Book, Hafthor afirma que Core Sports les ofreció a ambos un contrato de siete cifras por el duelo.

Björnsson cuenta que se siente "muy emocionado" antes de su combate contra Hall. Además, publicó recientemente un vídeo de su primer duelo en el ring contra en boxeador Steve Ward. En él, se le ve ágil, pero todavía se está acostumbrando a la forma en que hay que moverse en este deporte.

Hall no desaprovechó la ocasión para criticar en su canal oficial de YouTube el combate de su contrincante. "Cualquiera con una mínima idea boxística sobre ellos sabrá que probablemente fue de lo peor que ha sucedido en el boxeo", afirmaba. Continuaba dando las gracias porque después de ver ese vídeo, sentía que le llevaba mucha ventaja. "Nadie puede decir que sabe boxear porque no dio ni un solo puñetazo. Quiero agradecer a Thor por hacer este combate y publicarlo en internet. Literalmente me ha dado la mejor ventaja que he tenido".