"Intento hacer de mi ciudad un lugar mejor", el nuevo tráiler de 'Daredevil'

Apenas quedan dos meses para el estreno de 'Daredevil', la primera serie sobre el universo Marvel que Netflix tiene previsto emitir, y para hacer más llevadera la espera, la cadena ya ha hecho público el primer tráiler de la ficción.



En el minuto y medio que dura el clip, los tiros y la acción son los protagonistas. En las imágenes podemos ver al superhéroe hablando con un sacerdote donde reconoce que "ha pasado mucho tiempo desde mi última confesión". "He estado preocupado por cuestiones morales, por lo correcto y lo que está mal, el bien y el mal. No estoy pidiendo perdón por lo que voy a hacer", sentencia el abogado.



'Daredevil' narra las aventuras de Matt Murdock, un hombre que lucha por la justicia de día, ejerciendo de abogado, y por la noche, como el superhéroe Daredevil por las calles de Nueva York. El showrunner de la serie, Steven S. DeKnight aseguró que la serie mostrará la parte más realista y oscura de Daredevil.



Charlie Cox es el encargado de dar vida al protagonista de la ficción. El reparto lo completan Vincent D'Onofrio como el villano Kingpin; Peter Shinkoda interpretando a Hachiro y Elden Henson como Foggie Nelson, gran amigo de Murdock.



La ficción, producida por Marvel Television y ABC Studios, verá la luz el próximo 10 de abril y estará compuesta de 13 capítulos. Se trata de la primera de las cuatro ficciones que Netflix espera emitir sobre el universo Marvel. La segunda en ver la luz será 'Jessica Jones', seguida de 'Luke Cage' y 'Iron First'. Las cuatro series se unirán después en un crossover titulado 'The Defenders'.