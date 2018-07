La "independencia" de los libros será buena para 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' volverá en abril de 2016. Solo quedan cuatro meses para que la sexta temporada de la serie de HBO, que acaba de finalizar el rodaje.



Por el momento, no se sabe si George RR Martin volverá a coger las riendas de 'Juego de Tronos' como guionista de algún capítulo de la serie. Y es que la ficción estrella de HBO ya ha superado a los libros.



Para unos, que 'Juego de Tronos' vaya por libre es un problema, ya que consideran que se echará de menos la esencia de Martin. Para otros, la independencia de la serie con los libros es un gran atractivo para los fans, ya que no sabrán lo que pasará en los próximos capítulos.



Con esta última idea está de acuerdo Natalie Dormer. La actriz que da vida a la Reina Margaery Tyrell concedió una entrevista para Wetpaint en la que explicó que la serie se ha "salido del camino" de los libros en esta sexta entrega.



"Ya no tenemos los libros", comenzó. "Esta es la primera temporada independiente de Dan Weiss y David Benioff, sin la 'pluma' de George RR Martin", explicó.



A pesar de que Martin no participará en esta temporada como guionista, el autor original de 'Canción de Hielo y Fuego' continúa siendo productor de la serie, por lo que ninguna decisión se tomará sin su consentimiento.



La actriz se muestra encantada con la situación, ya que los guionistas abordarán tramas que todavía no se han producido en la serie. Además, Dormer hizo hincapié en que la "independencia" le vendrá bien a 'Juego de Tronos': "Va a ser muy interesante para los fans, es como poner un pie en la nieve virgen".