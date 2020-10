"Tengo miedo de ti": El incómodo momento de Kaley Cuoco ante la mayor crítica de 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' ha sido la gran oportunidad laboral para la mayoría de sus actores, y es que el tremendo éxito que la serie cosechó a lo largo de las 12 temporadas que estuvo en emisión hizo que la sitcom se posicione como una de las mejores de la historia de la televisión.

Pero, aunque la serie tiene fans a lo largo y ancho del globo terráqueo, parece que también hay algún que otro detractor a quien no le acabaron de convencer las aventuras que vivieron Sheldon Cooper y todos sus amigos. Y, recientemente, Kaley Cuoco se ha tenido que ver las caras con una de las personas más críticas con la ficción. Un momento un tanto incómodo que hizo que la actriz que encarnó a Penny viviera una situación un tanto desesperante.

Todo fue tras asistir programa del humorista Bert Kreischer, 'La cabaña con Bert Kreischer', junto a la actriz y comediante Patricia Williams (Ms. Pat) y el actor Joel McHale. Bert lleva a sus invitados a pasar el día a una cabaña en medio del bosque mientras charla sobre sus proyectos y su vida profesional.

Pero la cosa se puso tensa cuando Pat, confesó no reconocer a Kaley, incluso después de que el presentador mencionara su trabajo durante las 12 temporadas en 'The Big Bang Theory' como Penny: "Literalmente es la serie más popular de todos los tiempos", aseguró. A lo que ella dijo: "Lo sé".

Entonces Kaley le propuso ver la serie: "No te preocupes te voy a mandar todos los DVDs de 'The Big Bang Theory'. Puedes hacer un maratón viéndolos y tener unas estupendas dos semanas, hay muchos episodios. Lo pasarás genial".

Acto seguido Pat dijo: "Déjame decirte algo, Kaley". Momento en el que Cuoco afirma: "No, tengo miedo de ti Pat".

"Quiero decir, no quiero verla. Es demasiado nerd. Es demasiado inteligente y yo no soy tonta. Es cursi. No entiendo las bromas", le reprochaba sobre la serie.

Para después llegar a un punto todavía más incómodo: "Recuerdo cuando empezasteis a cobrar un millón de dólares por episodio y yo estaba en plan: '¿Quién coño está viendo esta serie para pagar a esta gente un millón de dólares por capítulo?", terminaba diciendo.

