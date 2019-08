Colton Haynes, actor y modelo que ha estado interpretando a Roy Harper en 'Arrow' y al que conocimos en 'Teen Wolf', no aparecerá en la octava y última temporada de la serie de The CW. El actor ya lo comentó en sus redes sociales, pero ahora, abandonar la serie es el más pequeño de sus problemas, ya que ahora se enfrenta a su adicción al alcohol y a las pastillas.

Como ha comentado Haynes, ahora mismo se encuentra luchando contra sus adicciones, ya no piensa en aparentar que todo va bien si no en terminar con todo lo malo que rodea su vida. En esas fotos podemos verlo en el hospital, con alguna herida y recuperándose, aun así el actor ya ha ganado mucho terreno y se encuentra mejor. Puedes ver las impactantes imágenes en el vídeo de arriba. El joven intérprete ha acompañado las imágenes con este mensaje:

"Echando la vista atrás. Ya no quiero preocuparme de si me veo sexy o no en las fotos de Instagram sea mi legado. Ya no quiero esquivar la verdad para complacer a otras personas o para tener beneficio económico. Tengo cosas más importantes que decir que una sesión de fotos en una revista o sobre unas serie en la que salgo (aun así, estoy muy contento de ganarme la vida con lo que más amo)". El actor está harto de aparentar algo que no es.

"No quiero proyectar una vida sana. Siento una inmensa alegría cuando alguien viene y me dice que he podido ayudarle de alguna manera hablando de la depresión, ansiedad, alcoholismo o adicción. El año pasado estuve ocupado buscando mi propia voz y mi lugar, y ha sido la lucha más bonita que he tenido hasta ahora".Centrarse en sí mismo ha sido la clave para avanzar.

El mensaje continuaba: "Preocuparme sobre la hora exacta de publicación de mis fotos para ganar el máximo de me gustas o enfadarme conmigo mismo por no verme igual que cuando era adicto a las píldoras es sin duda una gran pérdida de tiempo".

Por último, comentaba cómo se siente ahora mismo y el por qué de la publicación: "Publico estas fotos para contaros mi verdad. Esto muy agradecido de estar donde estoy ahora (un año desde que me saque estas fotos) pero tío, esos tiempos fueron muy oscuros. Soy un ser humano con flaquezas, como tú. Si te encuentras en medio de tiempos oscuros… Te prometo que no durará para siempre. Os quiero".

····

Seguro que te interesa

"Te he visto morir": Primer tráiler de la temporada final de 'Arrow' donde nos preparamos para despedir a Oliver Queen