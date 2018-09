El impactante detalle de 'This is Us' en su último capítulo del que no te has percatado

El inicio de la 3º temporada de 'This is Us' ha recordado a sus espectadores por qué adoran tanto a esta familia.

!! ATENCIÓN SPOILER !!

La escena más fuerte que se presentó durante el primer capítulo viene a raíz de un flashforward que comienza con Tess y Randall (Sterling K. Brown) dejando la oficina para ir a ver a 'ella'. En este momento, Randall llama a Toby (Chris Sullivan) para preguntarle si se une a ellos, pero su cuñado parece bastante desanimado. Esto podría deberse a un detalle importante que los espectadores pueden haber pasado por alto, y es que Toby no llevaba puesto su anillo de bodas.

Quizá sea demasiado alarmista, pero el hecho es que tiene sentido. Después de todo, si Kate (Chrissy Metz) fuera 'ella', ¿no estaría Toby a su lado? Además, uno pensaría que si Toby es lo suficientemente importante para que ella quiera que él esté allí, Kate le habría extendido la invitación a su esposo. Si los dos están separados y Kate está donde sea que Randall y Tess estén yendo, eso puede explicar su aprensión por querer presentarse a pesar de lo que esté sucediendo.

En el caso de que se confirme que Toby y Kate han terminado, 'This is Us' acaba de lanzar una pregunta mucho más importante que las que ya conocíamos, como la intriga que generó saber que Jack (Milo Ventimiglia) estuviera en la Guerra de Vietnam.

Ahora sin duda la pregunta es, ¿Habrá alguna forma de que los personajes puedan encontrar una segunda oportunidad de amor en su vejez?

Aunque todavía queda la esperanza de que Toby simplemente haya tenido un mal día, y sea de esos tipos que se quita el anillo de bodas cuando se va a dormir, estado Kate en la habitación de al lado, ajena a la llamada telefónica. Para seguir resolviendo estas incógnitas solo puedes continuar viendo la serie.