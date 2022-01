Las imágenes de la mujer de Chris Noth llorando desconsolada y sin alianza tras la polémica del actor

Solo unos días después de que se estrenara 'And Just Like That', el reboot de la icónica serie 'Sexo en Nueva York', salieron a la luz las acusaciones a Chris Noth por parte de distintas mujeres sobre abusos sexuales. Noth, quien también ha interpretado a Mr. Big en esta nueva serie, ha negado las acusaciones de agresión sexual y afirma que son "categóricamente falsas".

Dichas acusaciones, y el escándalo formado en torno a Chris Noth parecen haber dejado el futuro de la serie en el aire. Sin embargo, eso no es lo único a lo que está afectando el escándalo. Su matrimonio con Tara Wilson parece que tampoco pasa por uno de sus mejores momentos.

Llorando en su coche

Según publica el medio Six Page, la esposa de Chris Noth, Tara Wilson, fue fotografiada llorando dentro de su coche, en mitad del escándalo de agresión sexual de su marido. Por las fotos, también se puede apreciar que Tara Wilson lleva un tiempo sin usar su anillo de casada.

Tal y como insiste el medio, el matrimonio de Noth y Wilson pende de un hilo. De hecho, parece ser que la pareja no pasó las navidades juntos. Tara Wilson se quedó en Los Ángeles y Chris Noth estuvo en Nueva York. "Tara está molesta y las cosas penden de un hilo", reveló una fuente cercana para Six Page. "Ella solo quiere proteger a los niños (Orion, 13, y Keats, 18 meses). Esa es su prioridad número uno".

También añadió: "El problema es que incluso si Chris no hizo lo que estas mujeres dicen, todavía tuvo algún tipo de encuentro sexual con ellas y engañó a Tara. Eso es difícil de aceptar".

Chris Noth y su mujer Tara Wilson | Getty

Chris Noth sigue negándolo todo

El actor negó las acusaciones y dijo que los encuentros sexuales fueron consensuados. "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas", dijo a Page Six en un comunicado. "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados".

