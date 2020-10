"Se ha ido de las manos": Tatiana Maslany niega que vaya a ser She-Hulk en Marvel

Tatiana Maslany alcanzó la fama con su(s) papel(es) en 'Orphan Black', que le valió un Globo de Oro. Después de meses de rumores hace unas semanas se anunció que había sido la elegida para convertirse en el personaje de Marvel She-Hulk, lo cual fue muy aplaudido.

Incluso la estrella de Marvel Mark Ruffalo le dio la bienvenida a la familia en redes sociales, pero ahora Maslany ha negado la noticia en The Sudbury Star.

"En realidad eso no es real, es como una nota de prensa que se ha ido de las manos. Es completamente no... He estado conectada a este tipo de cosas en el pasado y la prensa ha tirado con ello, pero realmente no es real, desafortunadamente", aclaraba.

La actriz continuaba negando el fichaje: "Sí, no sé cómo estas cosas se... No lo sé, no lo sé. Vosotros lo sabréis mejor. No tengo ni idea".

La serie de 'She-Hulk' está supuestamente en desarrollo en Disney+ y será dirigida por Kat Coiro y escrita por Jessica Gao, y el rodaje ha sido retrasado por la crisis del coronavirus, pero al parecer aún no tienen una protagonista.

Seguro que te interesa:

Mark Ruffalo tuvo que esforzarse mucho: Scarlett Johansson confiesa el momento más duro la relación de Viuda Negra y Hulk