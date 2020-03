Ian Somerhalder ha compartido un vídeo de su serie, 'V-Wars', donde la humanidad se infecta con un virus peligroso y mortal. El actor de 'Crónicas Vampíricas' se ha ganado la incredulidad de los fans y algunas críticas al mostrarse orgulloso por lo que su serie epidémica cuenta, además de instar a todo el mundo a verla con urgencia.

La escena en cuestión transcurre así:

"En mi opinión no creo que vayan a ser asteroides o guerra nuclear lo que acabe con nosotros. Va a ser esto", replica el personaje mostrando la imagen de un virus.

Y este es el mensaje con el que Ian ha acompañado la publicación:

"¡¿Podría estar 'V Wars' más jodidamente al día si lo hubiéramos hecho a posta?! Así es como conoces a mi personaje en 'V Wars' como Dr. Swann. Cuando estábamos escribiendo esta escena sabíamos que teníamos una serie sobre un virus expandiéndose. ASÍ QUE. Nada más empezar sabíamos que mi personaje es un atento, amable y muy respectado doctor en el campo de las enfermedades infecciosas. Poco sabíamos de que el mercado de valores se iba a hundir y que países enteros estarían en cuarentena. Odio lo que está pasando en nuestro mundo ahora mismo pero estoy muy agradecido de tener acceso a los mejores epidemiólogos del mundo y no puedo esperar a colaborar con vosotros contando esta historia en 'V Wars'. Si aún no la has visto, póntela AHORA ESTA NOCHE. Si la has empezado pero no la has terminado, por favor termínala HOY! Por favor comparte esto y DIFUNDE la palabra. Nops hemos topado con algo y sí, esta mierda asusta. Nunca he estado en una serie de televisión o película que tuviera tanta relevancia social en el mundo. Gracias por verla! Quién quiere MÁS!".

