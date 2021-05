Ian Somerhalder dio un gran salto a la fama tras su interpretación de Damon Salvatore en la serie 'Crónicas Vampíricas'. Pero ahora el actor ha confesado un capítulo de su vida que hasta ahora había mantenido en secreto.

Con motivo del cumpleaños de su mujer, la actriz Nikki Reed, el actor publicó una fotografía explicando la gran deuda en la que se vio inmerso y agradeciéndole a Nikki el haber estado ahí para salvarlo.

Mientras grababa para 'Crónicas Vampíricas', Ian hizo una inversión empresarial que terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

En la publicación, el actor compartió un largo homenaje a la madre de su hija y estrella de 'Crepúsculo'. "Esta mamá. Esta humana", comenzaba. "Te debo mucho por todo esto".

Somerhalder continuó contando detalles sobre la terrible experiencia que le dejó debiendo grandes cantidades de dinero. "Lo que muchos de vosotros no sabéis es que esta mujer es la razón por la que pude construir 'Brother's Bond Bourbon'", escribía refiriéndose a su empresa de licor junto a Paul Wesley.

"Nunca he revelado esto públicamente, pero esta mujer trabajó desinteresadamente durante dos años para sacarme de una terrible situación económica en la que me metí. Antes de que Nik y yo nos conociéramos, creé una empresa mientras grababa 'Crónicas Vampíricas'. Invertí mucho, hice enormes garantías personales a los bancos. Sin embargo, debido a la codicia y el fraude dentro de esa empresa y las actividades fraudulentas de nuestro mayor cliente, me quedé en un agujero de OCHO CIFRAS".

A pesar de que Somerhalder intentase resolver sus problemas trabajando sin descanso, su mujer tuvo que intervenir para ayudarle. El actor lo recuerda como la peor etapa de su vida: "Tuve que viajar por el mundo semanalmente para pagar enormes billetes de banco mensuales de seis cifras y terminé en el hospital 4 veces en 2 años", confiesa.

"Esta mujer de aquí decidió que no quería ver a su marido arruinar su cuerpo/mente/espíritu y se arremangó y bajó a las trincheras reuniendo a un equipo para encontrar una salida en la mesa de negociación. Dedicó su vida a sacarme de ese desastre y casi la mata en el proceso. Estoy aquí GRACIAS a esta mujer", asegura.

"No hace falta decir que ha sido la experiencia que más me ha abierto los ojos y me ha hecho humilde. Dolorosa como el infierno pero como familia ELLA nos sacó. Es increíble. Le debo mi salud, mi vida y mi cordura".

Ian agradece así a su mujer el salvarle la vida y le atribuye a la actriz el estar vivo hoy y el éxito de 'Brother's Bond Bourbon'.

