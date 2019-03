Ian Harding, Ezra Fitz en 'Pretty Little Liars', revela cómo fue su audición en la serie el último día de rodaje

Todos los seguidores de 'Pretty Little Liars' están con el corazón en un puño desde que se anunció que la serie llega a su fin con su séptima temporada. Y es que, el rodaje de la serie ya ha terminado y tras emocionarnos con el vídeo donde aparecían las protagonistas llorando a lágrima vivía tras rodar su última escena, ahora le toca despedirse al actor Ian Harding, Ezra Fitz en la ficción.

Así, tras terminar el rodaje los compañeros de Ian le pidieron que dijera unas palabras y aunque estaba muy emocionado quiso poner un toque de humor al momento y reveló su hilarante audición con la que se hizo con el papel siete años atrás.

"Gracias a Marlene y compañía por darle una oportunidad a un tipo que llegó para hacer a un tipo sexy vestido con un jersey navideño", comienza a relatar el intérprete. "Hice el casting así vestido, mientras todo el mundo llevaba ropa de Armani. Llegué sin saber en qué me estaba metiendo, por lo que solo os puedo dar las gracias. He sido capaz de crecer como persona en todo este tiempo, y eso ha supuesto mucho para mí. Es muy doloroso tener que decir adiós. Siempre he creído que el humor es el mejor camino para todo, y en este proyecto eso siempre ha sido fundamental", termina diciendo con emoción.