Hugh Laurie vuelve a la televisión con la miniserie 'El Infiltrado'

Hugh Laurie vuelve a la pequeña pantalla con la adaptación de 'El Infiltrado', la novela de John le Carré, que prepara la cadena británica BBC. Junto a él, Tom Hiddleston protagonizará esta nueva serie, según informa el portal The Hollywood Reporter.



El proyecto, que pese a no tener cadena todavía en Estados Unidos, ha recibido unas cuantas ofertas de varias televisiones en abierto, está siendo desarrollado en colaboración con la británica BBC, que será la encargada de emitir la ficción dramática en Reino Unido.



Esta serie supone el regreso de Laurie a la televisión tras decir adiós al doctor House en 2012. Tom Hiddleston ha participado en ficciones británicas como 'Wallander' o 'The Hollow Crown', pero su fama le viene de interpretar a Loki en la saga 'Thor'.



En 'El Infiltrado' ('The Night Manager'), Jonathan Pine es un soldado británico que pasa a formar parte del servicio de inteligencia del país para infiltrarse en una trama de tráfico de armas. Aunque para aproximarse al círculo del mafioso al mando de ello, Pine debe convertirse en un criminal. Un libro que mezcla el espionaje con el crimen organizado.