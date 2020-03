Hugh Laurie sigue siendo conocido por casi todo el mundo como el Dr. House de 'House'. Y es que este personaje parece haber marcado su carrera para siempre. Ante la expansión del coronavirus, muchos tuiteros han decidido echar mano del humor para hacer más llevaderos estos duros momentos, y hay quien ha manifestado que si el Dr. Gregory House existiera y estuviera en activo, ya habría encontrado la solución a la enfermedad.

Muchos parecían tener claro cómo actuaría House en una situación así. Pero claro, nadie lo sabe mejor que el propio Hugh Laurie, que hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para contestar con este mensaje, cerrando para siempre el debate:

"No puedo hablar por House, obviamente, porque nadie me ha escrito un guión inteligente para interpretar, pero estoy muy seguro de que él diría que no se trata de 'resolver' el coronavirus. Esto es una epidemia, no un problema diagnóstico. Lo resolveremos juntos manteniéndonos apartados". Bien dicho, Hugh.

