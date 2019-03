A Hugh Jackman le preguntan por el final de 'Juego de Tronos' y su respuesta nunca la hubieras esperado

La expectación con respecto al próximo estreno de la temporada final de 'Juego de Tronos', en el mes de abril de 2019, no puede ser mayor. Y es que el fenómeno que se ha creado con respecto a la ficción de HBO es mundial.

Hasta que llegue ese esperado momento, muchas son las incógnitas que los seguidores de la serie no paran de hacerse sobre cómo terminará la historia de Poniente. Por ello, en una charla que mantuvo el actor Hugh Jackman con el medio 'MTV News' le preguntaron sobre quién pensaba que iba a terminar en el Trono de Hierro a lo que el actor dijo: "No sé qué es eso". Una respuesta que ha dejado en shock a todos los seguidores de la serie.

¿En serio no conoce Jackman nada de 'Juego de Tronos'? Así es. Pero el intérprete tiene todavía más delito porque tras confirmar que no sabe nada de la serie puntualizó: "Nunca lo he visto. Y me siento muy mal al respecto porque mi cuñado es coordinador de los especialistas y ha llegado a ganar un montón de premios SAG y Emmy".