'How I Met Your Father' se ha estrenado en Estados Unidos con la plataforma Hulu. La serie es una nueva versión de la famosa 'Cómo conocí a vuestra madre', esta vez desde el punto de una mujer, concretamente Hilary Duff, contando a sus hijos sus aventuras de joven en Nueva York. Puedes ver más en el avance de arriba.

Con el estreno del primer capítulo el spin-off no ha dejado pasar la ocasión de dedicar el capítulo a Bob Saget. El querido actor y cómico fue encontrado muerto la semana pasada a los 65 años y su pérdida ha sido un duro golpe para el mundo de espectáculo y todos los que le conocieron.

Saget, además de la inolvidable 'Padres forzosos', era conocido por dar voz al futuro Ted Mosby en la serie original, 'Cómo conocí a vuestra madre', y lo hizo durante sus 9 temporadas.

Así, 'How I Met Your Father' añadía al final de su primer episodio "In loving memory of Bob Saget".

Los creadores originales Craig Thomas y Carter Bays junto a Pam Fryman han añadido en un comunicado a Variey:

"El ingenio, la sabiduría, y, sobre todo, la amabilidad que los fans escucharon en la voz de Bob Saget (como Ted Mosby en el año 2030) no era una actuación. Así era Bob era realmente. Y es como todos nosotros en la familia de 'Cómo conocí a vuestra madre' le recordaremos siempre. Descanse en paz un humano realmente legendario. Se te echará de menos, Bob, porque se te quería mucho", le dedicaban.

Seguro que te interesa

La "profunda tristeza" de las gemelas Olsen tras la muerte de Bob Saget