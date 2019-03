'House of Cards' tendrá un 'spin off' protagonizado por Doug Stamper

Netflix prepara un 'spin-off' de la serie 'House of Cards', una noticia que llega justo después de que se conociera que la ficción protagonizada por Kevin Spacey terminará en 2018 con su sexta temporada.

El final de la serie se conoció tras desvelarse hace unos días el escándalo que afecta a su protagonista, Kevin Spacey, que fue acusado de acoso sexual por el también actor Anthony Rapp cuando éste era menor de edad.

No obstante, el medio especializado TV Line apuntó, citando fuentes de Netflix, que el fin de 'House of Cards' se decidió hace meses y que la cancelación de la serie no tiene que ver con la polémica que rodea a Spacey.

Ya con la conclusión de 'House of Cards' fijada en la agenda, el medio especializado Variety informó de que Netflix se encuentra en la primera fase de la preparación de un potencial 'spin-off' que tendría lugar en el mismo universo político.

Para el proyecto de una serie derivada se barajan varias ideas, entre las que destaca una que giraría en torno al asesor político Doug Stamper que interpreta en la ficción Michael Kelly.