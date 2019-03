'House of Cards' finalizará tras su sexta temporada

'House of Cards', una de las series más exitosas de Netflix (sus dos actores principales han ganado un Globo de Oro), acabará en 2018 con su sexta temporada, según ha confirmado la plataforma digital en un comunicado emitido horas después de que Kevin Spacey fuera acusado de acoso sexual por el actor Anthony Rapp.

El medio especializado TV Line apuntó, citando fuentes de Netflix, que el fin de 'House of Cards' se decidió hace meses y que la cancelación de la serie no tiene que ver con el escándalo que rodea a Spacey. No obstante, Netflix y Media Rights Capital, productora del show, aseguraron poco después en un comunicado, recogido por medios estadounidenses, que están "profundamente preocupados" por las acusaciones contra Spacey.

"En respuesta a las revelaciones conocidas anoche, los ejecutivos de las dos compañías llegaron esta tarde a Baltimore (donde se rueda la serie) para encontrarse con nuestro reparto y equipo para asegurar que se continúan sintiendo seguros y apoyados. Como estaba planeado previamente, Kevin Spacey no está trabajando en el set en estos momentos", añadió la nota.

En 'House of Cards', Spacey encarna al presidente de Estados Unidos -y experto manipulador- Frank Underwood, mientras que Robin Wright se pone en la piel de la primera dama Claire Underwood.

Kevin Spacey se encuentra en el punto de mira de Hollywood tras ser acusado de acoso sexual por el actor Anthony Rapp, una polémica que hace tambalear la carrera del doble ganador del Oscar. El incidente supuestamente tuvo lugar en 1986, cuando Rapp tenía 14 años, una denuncia que llevó a Spacey a asegurar que no recordaba ese episodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía "la más sincera disculpa".