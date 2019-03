'El Hormiguero' llega a EEUU de la mano de Will Smith

Trancas y Barrancas van a tener que apuntarse a una academia de inglés ya, porque puede que muy pronto tengan que viajar a EEUU. Varias cadenas estadounidenses se han interesado por 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 que ha sido adquirido por el actor Will Smith, una de las estrellas hollywoodienses que más han visitado el programa.



Así lo ha explicado su productor Jorge Salvador, que se encuentra en Miami con motivo de la celebración esta semana de la feria de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión de EEUU (Natpe), la mayor del sector. Según Salvador, Will Smith quedó "fascinado" por el formato cuando acudió por primera vez al programa que emite Antena 3 y presenta Pablo Motos.



"Cuando vino por primera vez, se interesó porque le gustó muchísimo y nos preguntó si se hacía esto en EEUU", ha dicho el también director del programa, estrenado en 2006. Ante la respuesta negativa de sus creadores, el actor se quedó sorprendido de que ese formato no se hiciera en su país, ha relatado Salvador. "Cuando vino por segunda vez, volvimos a hablar, nos puso en contacto con su productora en EEUU y firmamos un acuerdo con él".



Ahora, los productores de Will Smith están trabajando junto a los creadores de 'El Hormiguero' para vender este formato entre las cadenas de televisión de este país.



Salvador ha avanzado que algunas cadenas norteamericanas como CBS o NBC se han interesado por el formato y han mostrado su interés: "El programa se ha enseñado en las grandes televisiones americanas y sabemos que les ha gustado".



El productor ejecutivo del programa de Antena 3 ha explicado que en cualquier caso "es un proceso lento" y tiene el inconveniente de que en este país el público está acostumbrado a ver "un mismo tipo de 'late night' y son poco innovadores".



"Si ves un 'late night' de las cadenas estadounidenses, te sorprende porque a la misma hora hay cuatro programas diferentes pero con formatos exactamente iguales, con el mismo decorado, con el mismo tipo de entrevistas y con actuaciones al final. Es una escaleta que prácticamente se copian unos a otros", ha argumentado el creador de 'El Hormiguero'.



Por el momento, "estamos todavía en proceso de 'screening' [visionado] con las televisiones y, sobre todo, con la búsqueda de un presentador que se adecúe al Pablo [Motos] americano", ha apuntado el director de 7 y Acción, la productora de 'El Hormiguero'.



Según ha explicado, uno de los aspectos que más convence es que se trata de un programa familiar. "Conseguimos sentar frente a la televisión a la familia completa: niños, adolescentes, padres, madres y abuelos. Y eso, yo creo que no hay ningún programa de entretenimiento en el mercado que consiga hacerlo", ha comentado.



El productor confía en que el hecho que el programa haya sido importado por alguien tan conocido como Will Smith ayude a convencer a las cadenas de televisión para comprarlo y adaptarlo. De momento, ya hay varios países de América Latina que han comprado el formato, entre ellos Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela y Uruguay, que ya emite el programa tal y como se emite en España.