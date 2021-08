El homenaje a Chadwick Boseman en 'What if?' que ha provocado las lágrimas de los fans

Fue una de las noticias más impactantes de 2019 y no es de extrañar, ya que tan solo con 43 años Chadwick Boseman fallecía debido a un cáncer de colon. Esto cogió al mundo del cine por sorpresa ya que el actor, a pesar de que le diagnosticaran la enfermedad en 2016, nunca dijo nada al respecto.

Este hecho dejó al cine de Marvel de luto y a la saga de 'Black Panther' con una gran incógnita con respecto a su futuro. Finalmente desde los estudios se decidió continuar con la segunda entrega a modo de homenaje a quien interpretase a T'Challa.

Pero, por extraño que parezca, este no fue el final de Chadwick Boseman dentro del MCU. Y es que el actor estaba participando en la nueva serie de animación 'What if?', que se estrenó el pasado 11 de agosto. Y los fans no han podido sentir más emoción cuando, no solo aparecía Chadwick en pantalla, sino que escuchaban su voz por última vez.

Chadwick aparece en el segundo capítulo de la serie se hace una nueva versión de 'Guardianes de la Galaxia'. Avisamos que a partir de aquí hay SPOILERS de 'What if?' por lo que si no la has visto, ya sabes que hacer. Y en vez de ver a Peter Quill, Chris Pratt en las películas, ser abducido por la nave de Yondu tenemos a T'Challa, que termina convirtiéndose en Star Lord.

El capítulo termina con un homenaje de Marvel al actor, algo que ha hecho que más de un fan suelte alguna lágrima: "Dedicado a nuestro amigo, nuestra inspiración y nuestro héroe, Chadwik Boseman".

Chadwick Boseman en 'What if?'

Evidentemente que la aparición de Chadwick Boseman ha sido una más que bonita sorpresa para todos los fans de Marvel. Y los creadores de la serie han querido compartir con el resto de seguidores del MCU cómo fue grabar con Chadwick aquellas sesiones: "Ninguno de nosotros sabíamos por lo que estaba pasando, por supuesto", cuenta Bryan Andrews en https://discussingfilm.net/2021/08/10/bryan-andrews-and-jeffrey-wright-reflect-on-working-with-chadwick-boseman-for-what-if/|||DiscussingFilm.

"Fue genial verlo tan ilusionado por esta versión en particular de T'Challa porque era diferente, porque era una versión que le permitía interpretar al Rey, pero sin la responsabilidad del trono. Podía hacerlo más ligero, más divertido. Estaba muy emocionado por darle ese toque a T'Challa y que la audiencia viera una versión completamente distinta del personaje", termina explicando Bryan.

Y este no será el último episodio en el que podremos volver a disfrutar de Chadwick por última vez, sino que estará en tres capítulos más de 'What if?' para los que el actor grabó todos sus diálogos.

