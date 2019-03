'Homeland': solo puedes salir volviendo a entrar

Para salir de 'Homeland', tienes que volver a entrar. "The only way out is back in" es el lema del cartel oficial de la quinta temporada de la serie de Showtime, que ha anunciado cuál es la fecha de su estreno: el próximo 4 de octubre.



La nueva temporada retrocederá dos años en el tiempo respecto a la cuarta entrega, motivo por el que "Carrie ya no será un oficial de inteligencia", como informó el productor. Esta entrega se ha rodado en Berlín.



Claire Danes protagoniza el cartel oficial de 'Homeland', que hará 'pack' los domingos con la segunda temporada de 'The Affair'.