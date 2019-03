La historia secreta de Leonard y Amy, los protagonistas de 'The Big Bang Theory'

Nada que ver con el casto beso que se dieron en su momento en 'Blossom', donde Bialik interpretaba a la protagonista, Blossom Russo, una chica que vivía con su padre músico y sus dos hermanos. La serie duró 114 episodios, en los cuales se narraban las dudas existenciales de esta chica adolescente, y cómo no, sus primeras vivencias amorosas.



En el episodio "Sex, Life and Teenagers", Blossom tiene una cita con un chico (que no es otro que Galecki) y terminan la escena dándose un tímido beso. Los actores han reconocido durante la entrevista de O'Brien que aquel no fue un beso cualquiera, ya que se trataba del primero para ambos, ya fuera en la vida real o en la ficción.