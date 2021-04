Hilary Duff y Matthew Koma se convirtieron en los orgullosos padres de su segunda hija en común, Mae, el 24 de marzo.

La protagonista de 'Younger' se ha mostrado completamente feliz por su bebé y ya publica fotos y vídeos con ella y sus hermanos, Banks, de 2 años, y Luca, de su anterior matrimonio con Mike Comrie, de 9.

Pero Hilary no ha dudado en hablar también de las realidades de la maternidad y la lactancia y los momentos más duros en el podcast Informed Pregnancy.

Duff admite que está teniendo problemas para dar el pecho a su hija, una batalla que ha tenido con todos sus pequeños.

"Diría que el más fácil fue Luca. Todos los bebés se enganchan muy bien, soy yo que no produzco mucha leche, así que es algo emocional para mí. De hecho, este es el primer bebé que aún no he dado suplementos, así que he estado exclusivamente dando el pecho. Voy a seguir intentándolo algunas semanas", cuenta.

"Simplemente sigue siendo doloroso y es duro, y es aún más duro cuando tienes a los otros dos que sé que me necesitan tanto, y esto consume una gran porción demi día. Parece que cada 20 minutos tenga que estar alimentando al bebé, y tengo que estar sentada, y Banks todavía no es suficiente mayor para entenderlo, aunque ella está siendo increíble con el bebé. Pero solo es duro", reconoce.

Su duro proceso con la lactancia

No es la primera vez que la actriz habla con sinceridad de las realidades de la maternidad, y está a favor de normalizar la lactancia en sitios públicos o en el trabajo. Con su anterior hija Banks solía subir fotos utilizando el sacaleches en los rodajes, apoyando a otras madres trabajadoras.

Sin embargo, Hilary también confiesa en el podcast la ansiedad que le produce el tema.

"Ahora mismo no es que sepa que no estoy produciendo todo lo que necesito, pero como me ha pasado antes, tengo mucha ansiedad de que me pase, y de que ella no esté recibiendo lo que necesita. Y entonces se me mete en la cabeza, y entonces siento que no soy suficiente, y la espiral continúa desde ahí", confiesa.

"Todavía no estoy ni en la tercera semana, así que necesito sentarme y relajarme y confiar que mi cuerpo está haciendo lo correcto. Y ella está ganando peso", añade.

Seguro que te interesa:

Hilary Duff anuncia que no habrá reboot de 'Lizzie McGuire' y explica las razones: "Estoy muy triste"