Era el hijo de Ross: La razón por la que Cole Sprouse no estuvo en la reunión de 'Friends'

La carrera de Cole Sprouse comenzó a muy temprana edad, cuando solo era un niño. Pero no en 'Zack y Cody', que hizo como muchos recuerdan junto a su hermano gemelo Dylan Sprouse, ¡sino mucho antes! Cole fue Ben Geller, el hijo de Ross Geller en 'Friends'.

Como el mismo Cole recordó hace tiempo, por aquellos días estaba profundamente 'enamorado' de Jennifer Aniston, tanto que le costaba decir sus frases delante de ella, como te contamos en el vídeo de arriba.

El actor apenas tenía 7 años cuando interpretó al hijo de David Schwimmer, pero son muchos los fans que recuerdan a este personaje como uno de los imprescindibles de la serie, y que tras ver la reunión de 'Friends' se han cuestionado por qué Cole Sprouse no ha estado en el reencuentro.

Como suele ocurrir, hay una explicación lógica detrás. Ben Winston, director de 'Friends: The Reunion', ha contado a The Wrap la razón de la ausencia de Cole Sprouse y de tantos otros.

"No pudimos traer a todo el mundo porque el programa solo podía durar una hora y 45 minutos, y la atención debía estar puesta en el reparto principal. Invitamos a personas que no pudieron venir. Es un momento complicado para hacer televisión porque, ya sabes, algunos no podían coger vuelos internacionales, otros están en grabaciones e incluso algunos más se encuentran en burbujas de trabajo".

Este último podría ser el caso de Cole Sprouse, que por aquellos días cuando se rodó el especial, el pasado mes de abril, se encontraba en Vancouver rodando la temporada 5 de 'Riverdale', y manteniendo solo contacto con los compañeros de la serie para extremar la seguridad durante la pandemia por coronavirus.

Seguro que te interesa:

"Sentía que me iba a morir": Matthew Perry revela el miedo que tenía en cada capítulo de 'Friends'