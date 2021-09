El hijo de Norman Reedus y Helena Christensen, arrestado tras golpear supuestamente a una mujer

El pasado viernes 24 de septiembre Mingus Reedus, el hijo del actor de 'The Walkind Dead' Norman Reedus y la modelo Helena Christensen, fue arrestado por agredir a una mujer en Nueva York, confirma el Comisionado Adjunto de Información Pública (DCPI) de NYPD a 'People'.

Tras el altercado el joven modelo de 21 años ha hablado con el medio 'The New York Daily News' donde asegura que él y unos amigos se encontraban en el festival de San Gennaro en el distrito Little Italy de Nueva York cuando un grupo de mujeres empezaron a perseguirlos entonces una de ellas resultó herida cuando trataba de defenderse. "Fue instinto", afirma. "Estaba reaccionando a que me asaltaran y temía por la seguridad de mi grupo".

"Estas cinco chicas nos siguieron durante dos manzanos, arrojándonos comida y gritando. Les dijimos que nos dejaran en paz, pero continuaron siguiéndonos, amenazando con lastimar a mi novia y su amiga", relata el joven. "Era muy evidente que estas chicas estaban borrachas y buscaban pelea".

Mingus continúa diciendo que lo "arremolinaron" y empezaron a "tirarme de mi pelo por la espalda, otra tirándome agua en la cara". Fue en este momento en el que él alargó su brazo y golpeó a una de las chicas, según comenta. Instante en el que llegó la policía quien "se negó a escuchar el contexto", termina diciendo.

Según la policía, Mingus fue acusado de agresión menor y tendrá que comparecer ante el juez en unas semanas.

