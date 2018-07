Tim Kring, guionista y productor, ha hablado sobre los motivos que han propiciado que algunos de los personajes de 'Heroes Reborn' no estén en el 'reboot' de la serie de la cadena NBC. Los problemas de agenda y el desarrollo de la trama han marcado la presencia y ausencia de algunos de los protagonistas de la serie.



Los actores Jack Coleman, Masi Oka, Jimmy Jean-Louis, Greg Grunberg, Sendhil Ramamurthy, Noah Gray-Cabey y Christine Rose retomarán sus personajes en los próximos capítulos. Sin embargo, Hayden Panettierre, Zachary Quinto y Milo Ventimiglia no están en esa lista de regresos.



"Algunos de los actores no podían participar porque estaban ocupados en otros proyectos", afirmaba Kring, según Entertainment Weekly. "La historia era realmente lo que marcaba quién estaría de vuelta", concluía Kring.



El guionista ya había hablado sobre este tema hacía unos meses en una entrevista con Deadline, en la que afirmaba que no sabían que iban a querer a los actores originales de vuelta, hasta que empezaron a desarrollar la historia. "Después de unos meses desarrollando la historia fue como, ¿este momento no sería ideal para meter a Matt Parkman, interpretado por Greg Grunberg? Entonces cogí el teléfono, llamé a Greg y le pregunté: ¿hay alguna posibilidad de que vuelvas?".



"La serie es un relanzamiento de la marca y cuenta con un reparto casi nuevo. 'Heroes' siempre ha sido capaz de reinventarse a sí misma y relanzar su popularidad con nuevos personajes y nuevas historias", afirmaba Kring.



La vuelta de 'Heroes Reborn' comienza cinco años después de que Claire mostrara públicamente sus habilidades. "Esta no es la quinta temporada, de hecho es la décima, como si hubiera habido otras temporadas entre medias. Siempre he querido contar la historia de cuando el mundo descubre a estas personas".



La serie se estrena en Estados Unidos el próximo 24 de septiembre en la cadena NBC.