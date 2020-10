"Lo que puede llegar a doler": Henry Cavill comparte su impresionante entrenamiento para la temporada 2 de 'The Witcher'

Henry Cavill se ganó un merecido hueco en Hollywood con su papel de Superman en el Universo DC, pero protagonizar la popular serie 'The Witcher' le ha conseguido también un ejército de fans entregados. El actor británico sorprendió mucho en la primera entrega dando vida a Geralt de Rivia, pero según ha compartido en sus redes sociales, la próxima temporada será aún más increíble.

La serie retomó su rodaje a mediados de agosto, después de quedar en pausa debido a la situación con la pandemia del coronavirus. Y aunque de momento no tiene fecha de estreno, para que la espera se haga más amena, ha sido el propio Cavill quien ha actualizado el estado del rodaje. El actor ha compartido algunos detalles de su entrenamiento como Geralt.

"El entrenamiento de los brujos se centra en tres aspectos principales: velocidad, potencia explosiva y fitness. ¡Lo que puede llegar a doler! Hace mucho que no tenía la oportunidad de correr kilómetros cuesta arriba desde que lo hice en Gibraltar hace muchos años. Pero no hay lugar mejor para volver a hacerlo que en el 'Lake District'. Este es uno de mis 3 lugares favoritos en Reino Unido. Me encanta", comentaba el británico.

El compromiso y la dedicación de Cavill se transmite en esta rigurosa rutina, para ayudar a que sus impresionantes escenas de acción en la serie, sean lo más realistas posibles.

