Helena Bonham Carter, Christopher Walken y Winona Ryder protagonizarán un telefilm para la BBC

En 2011 Rachel Weisz ('La momia'), Bill Nighy ('Love Actually') y Ralph Fiennes ('La lista de Schindler') protagonizaron 'Page Eight', la primera parte de la trilogía de espías 'The Worricker'. Ahora, la cadena BBC prepara la secuela con los actores Helena Bonham Carter, Christopher Walken y Winona Ryder.



En esta primera entrega Nighy dio vida a Johnny Worricker, un hombre que destapa un plan secreto para hacer del primer ministro británico el responsable del servicio secreto MI5. Nighy retomará su papel en los dos largometrajes restantes.



Ahora la BBC prepara la secuela, que según informa The Hollywood Reporter, estará protagonizada por Bonham Carter, Walken y Ryder junto a otros intérpretes como Ewen Bremner ('Trainspotting'), Zach Grenier ('El club de la lucha') o James Naughton ('El diablo viste de Prada').



Además Bonham Carter y Bremner también estarán presentes en la tercera parte de la trilogía, que llevará por título 'Salting The Battlefield'.



El nominado a dos Oscar a Mejor guión adaptado por 'The Reader' y 'Las horas', David Hare, es el creador de la trilogía, en la que también actúa como guionista y director.



La BBC es la cadena encargada del desarrollo de los telefilms junto a Carnival Films, la productora de 'Downton Abbey'. En Estados Unidos, 'Page Eight' ha visto la luz de la mano de la PBS.