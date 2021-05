Heather Morris se dio a conocer con su papel de Brittany en 'Glee', y muchos de sus protagonistas alcanzaron la fama con la serie musical.

No obstante, el ambiente en el set no fue nada fácil para ellos, como se reveló el año pasado cuando comenzaron a salir a la luz testimonios de varios actores denunciando el comportamiento de Lea Michele con ellos.

Morris fue una de las protagonistas que se pronunciaron, aunque centró su mensaje en rechazar el "odio" pero sí confirmó que trabajar con Lea fue "desagradable".

Unas semanas más tarde de la polémica su compañera y amiga Naya Rivera desapareció y posteriormente fue encontrada muerta en el Lago Piru, uniendo más que nunca a los actores de 'Glee' con la tragedia y dejando atrás los problemas con Lea Michele.

Ahora, durante su aparición en el podcast Everything Iconic With Danny Pellegrino, Heather ha querido aclarar lo que de verdad vivió en el rodaje y por qué no habló más claro.

"La gente estaba en plan, 'esto es jodidamente críptico, ¿por qué no lo dices claro?'", cuenta.

"Y yo como, 'Chicos, está embarazada, y todo esto está revoloteando, y... es verdad. No sé si quizás fuimos víctimas de bullying y eso es algo típico de las víctimas, culparte a ti mismo... Pero también es completamente cierto, y la única persona que fue honesta sobre ello fue Naya. Y fue algo que se silenciaba mucho en el set", revela, haciendo referencia a las memorias que Rivera publicó antes de morir donde hablaba de su 'feud' con Michele.

"Podíamos haber dado la cara y marchado hacia los ejecutivos de Fox y decirles cómo nos sentíamos sobre la situación, y realmente nadie lo hizo. Ahora estamos viviendo en una cultura en la que es aceptable hacer cosas así, pero antes creo que mucha gente estaba muy asustada", reflexiona.

"Sé que, sinceramente, no sentía que estuviera en posición de decirlo. Y no sé por qué, porque era un miembro del reparto como todos los demás, y todos nos merecemos estar cómodos en un set", asegura resaltando cómo han cambiado los tiempos en la era post Me too.

La disculpa de Lea Michele

Cuando las alegaciones de su mal comportamiento en el rodaje comenzaron a salir a la luz hace un año, unas semanas antes del trágico fallecimiento de Naya Rivera, Lea Michele escribió una larga carta reflexionando sobre sus acciones.

En ella la actriz aseguraba que había "aprendido la lección de sentarse a escuchar sobre las circunstancias de la gente".

También se disculpaba diciendo "ya fuera por mi posición privilegiada o perspectiva que me hizo ser percibida como insensible o inapropiada a veces o simplemente mi inmadurez y ser innecesariamente difícil, pido perdón por mi comportamiento y por cualquier daño que haya causado".

