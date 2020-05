Años después del suceso, la actriz Heather Morris ha publicado una foto en bikini sincerándose con unas vulnerables palabras sobre su trabajo para volver a sentirse segura con su cuerpo tras el hackeo, y dejando caer que sus compañeros de 'Glee' no fueron de mucha ayuda en su peor momento.

"Okay pues hace como 10 años, algunas fotos mías desnuda se filtraron y de otras muchas actrices en la industria. Que me sentí HUMILLADA es decir poco, mi cuerpo era y aún es parte de mi trabajo y me sentía como si no pudiera ni andar por mi trabajo sin pensar que todo el mundo me lo había visto todo (algunos comentarios sarcásticos de mis compañeros tampoco ayudaron).

Poco después de que eso desvaneciera en el abismo, tuve dos hijos y me convertí en madre, así que hasta hoy, he sido MUY reservada en cuanto a cómo me muestro a mí misma y definitivamente aún no me siento 100% cómoda con nada arriesgado.

Pero, para quitar la presión a sentir que necesito ser un palito o tener un cierto peso/forma/talla (honestamente es un concepto que he aceptado, que mi cuerpo es bonito pase lo que pase)... Recientemente he empezado el challenge de @barrys de 30 días y solo quiero decir que durante esta cuarentena me siento mejor de lo que me he sentido en una década.

No dejemos que nadie se sienta avergonzado de quién es y vayamos a petarlo cuando queramos y sentirnos bien con nosotros mismos, ¡¿vale?! Ya acabo...", concluía la actriz en un post muy aplaudido.

