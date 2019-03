HBO da el visto bueno a 'Westworld'

La cadena HBO confirma que 'Westworld' estará en su parrilla en 2015. La serie es una adaptación basada en la película homónima de ciencia ficción de Michael Crichton, que a su vez es una adaptación de la novela del realizador en 1973. Además, está escrita y producida por J.J. Abrams, director de la próxima 'Star Wars'.

Anthony Hopkins interpretará al doctor Robert Ford, un brillante, taciturno y complicado director creativo, programador jefe y presidente de la junta de 'Westworld', que tiene una visión inflexible del parque de atracciones y utiliza métodos poco ortodoxos para conseguir sus objetivos. Evan Rachel Wood, por su parte, será Dolores Abernathy, una típica chica de campo del Oeste de Estados Unidos que está a punto de descubrir que toda su existencia idílica es una mentira.



Junto a ellos estarán actores de la talla de James Marsden ('X-Men'), Eddie Rouse ('American Gangster'), Demetrius Grosse ('Justified'), Steven Ogg ('Grand Theft Auto V'), Kyle Bornheimer ('She’s out of my league'), Currie Graham ('Murder in the first') o Lena Georgas ('Ray Donovan'), entre otros.