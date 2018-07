HBO presenta 'The night of', el proyecto que iba a protagonizar James Gandolfini

'The night of' iba a ser el regreso de James Gandolfini a la televisión. El protagonista de 'Los Soprano' rodó el capítulo piloto de esta TV movie de HBO en 2013, pero poco después falleció a los 51 años.



John Turturro fue el actor elegido por HBO para sustituir a Gandolfini en la produccion, un remake de la serie británica 'Criminal justice', creada por Steve Zaillan y Richard Price.



La cadena de cable acaba de lanzar el primer avance de 'The night of', que seguía a un abogado de Nueva York que defendía a un chico paquistaní de la acusación de haber asesinado a una joven. HBO estrenará la TV movie en julio.