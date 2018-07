HBO negocia la distribución de su servicio streaming en Apple TV

El servicio de 'streaming' HBO Now se anunció en octubre y la cadena confirmó que su lanzamiento sería en abril, coincidiendo con el estreno de 'Juego de Tronos'. para que este servicio de televisión online tenga mayor impacto, se ha sabido que la cadena de televisión mantiene conversaciones con Apple para que su nuevo servicio se distribuya a través de Apple TV.



El servicio HBO Now será lanzado en abril, aprovechando el estreno de la quinta temporada de 'Juego de Tronos', según ha informado Internacional Business Times, citando fuentes cercanas al tema. Los clientes podrán suscribirse directamente desde HBO, sin necesidad de contratar previamente ningún sevicio de televisión por cable o satélite.



Con el objetivo de impulsar el nuevo proyecto, Time Warner confiará en una nueva línea de distribuidores, que incluiría Apple TV, Roku, Xbox, PlayStation, Amazon, entre otros, y, según estimaciones, esto permitiría incrementar en 10 millones los suscriptores sin necesidad de pagar por un servicio de cable, aunque esperan también impulsar las suscripciones entre los usuarios de servicios de cable o satélite a través de la suscripción 'online'.



Aunque algunos distribuidores se han mostrado interesados, Apple ha sido más "agresiva" en una oferta para añadir el nuevo servicio a su televisión inteligente, según han declarado las fuentes. Apple ya distribuye HBO Go, que sí requiere tener contratado un servicio de televisión por cable.



Por otra parte, HBO todavía no ha confirmado el lanzamiento de HBO Now, aunque las fuentes consultadas mantienen que será en abril, antes del regreso de Juego de tronos, cuyo estreno de la quinta temporada está previsto para el 12 de abril (un día después en Canal+).