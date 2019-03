HBO hará una serie sobre la reelección de Obama

Si 'Game Change' supuso el salto a la pequeña pantalla de la corta historia en política que protagonizó Sarah Palin, ahora HBO se centrará en la última campaña de elecciones presidenciales en Estados Unidos. La cadena de cable producirá 'Double Down', que tratará la reelección de Barack Obama como presidente de EEUU.



En 'Double Down' se verán las peripecias vividas por Barack Obama en la campaña que le ha vuelto a poner al frente de la Casa Blanca hace sólo un mes. La miniserie se basará de nuevo en un libro de los periodistas Mark Halperin y John Heilemann, autores de 'Game Change'.



Una obra que aún no está escrita, aunque la HBO ya ha comprado los derechos, según adelanta el portal Deadline. La nueva publicación lleva por título 'Double Down: Game Change 2012', por lo que es más que probable que en televisión se adapte como 'Double Down'.



Lo que aún se desconoce es quién pondrá cara a Obama y a los principales miembros de su equipo, así como al gran perdedor de las elecciones de 2012: Mitt Rommney.



EL GRAN ÉXITO DE 'GAME CHANGE'

'Game Change' supuso un enorme éxito para la cadena no sólo por sus niveles de audiencia si no por las críticas que ha recibido. Las excepcionales caracterizaciones de Sarah Palin (Julianne Moore) y John McCain (interpretado por Ed Harris) llevaron a la serie a hacerse con cuatro Emmys este año. Su último logro, cuatro nominaciones a los premios de la SAG, el sindicato de actores estadounidense.



Moore interpreta a la excandidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, en esta ficción que retrata los meses anteriores a las elecciones de 2008 y donde se muestran las estrategias de la campaña de John McCain, candidato a presidente.



Este periodo refleja desde el cambio que los asesores de los republicanos sugieren en las reglas del juego como única opción para ganar al que ya consideraban un "héroe americano", Barack Obama, hasta el descalabro de una candidata que no estuvo a la altura.