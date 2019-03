HBO estrena la quinta temporada de 'Juego de Tronos' el próximo 12 de abril

El 12 de abril es la fecha elegida por la HBO para estrenar la quinta temporada de su serie estrella, 'Juego de Tronos'. Así lo ha aclarado el perfil oficial de la serie en Twitter, donde lo anunciaban con el mensaje: "Manda un cuervo y corre la voz".

BREAKING: #GoTSeason5 premieres Sunday, April 12 on @HBO. Send a raven and spread the word. pic.twitter.com/oFKemvhnlE — Game Of Thrones (@GameOfThrones) enero 8, 2015



Aunque en España todavía no hay fecha oficial para el estreno de esta temporada, Canal+ aseguró que los nuevos capítulos verían la luz solo un día después del estreno en Estados Unidos, por lo que los Siete Reinos volverán a la pequeña pantalla de nuestro país el 13 de abril en VOS.



Para mitigar la espera, la cadena HBO emitirá el próximo 23 de enero el trailer de la quinta temporada de la serie en 150 cines IMAX. Además, para que los fans hagan memoria, también se podrá visionar en la pantalla grande, "The Watchers on the Wall" y "The Children", los dos últimos capítulos de la cuarta temporada de la serie. Estos episodios han sido remasterizados digitalmente para poder ser compatibles con el formato IMAX que, según el vicepresidente ejecutivo de IMAX Greg Foster, la calidad de la producción "permitirá a los fans, como nunca antes, convertirse en una parte del mundo de George RR Martin que David Benioff y DB Weiss han creado para HBO".



Por si no fuera poco, los seguidores tienen otra cita con 'Juego de Tronos' el 8 de febrero, día en que la HBO estrenará 'Game of Thrones: A Day in the Life' , un especial que, según se rumorea, podría contener un resumen de las cuatro temporadas emitidas con imágenes inéditas de lo que todavía está por llegar.