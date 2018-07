HBO desvela el título y la sinopsis de los primeros capítulos de 'Juego de Tronos'

Poco a poco vamos conociendo más sobre lo que nos prepara la quinta temporada de 'Juego de Tronos', la serie estrella de HBO. Si hace poco pudimos conocer a Las Serpientes de Arena, ahora la cadena ha publicado el nombre y la sinopsis de los primeros capítulos de la serie.



'Juego de Tronos' arrancará con 'The Wars to Come', un episodio escrito por David Benioff y D.B. Weiss y dirigido por Michael Slovis en el que Cersei y Jaime tratarán de hacerse a una vida sin Tywin y donde además comprobaremos la nueva amenaza a la que se enfrentará Daenerys en su lucha por conseguir el Trono de Hierro.



El siguiente episodio será 'The House of Black and White' en el que continuará la historia de Arya, esta vez en Braavos, el lugar en el que la pequeña de los Stark intentará pasar desapercibida.



El tercer episodio lleva por título 'High Sparrow' y estará dirigido por Mark Mylod. En este capítulo sabremos más acerca de la nueva vida en Bravoos de Arya, quien verá al Dios de las Mil Caras. Y además, entrará en escena la reina Margaery quien sigue felizmente en Desembarco del Rey disfrutando de su nuevo marido.



Del cuarto capítulo, 'The Sons of The Harpy', HBO sólo ha desvelado el nombre por lo que, por el momento, es todo un misterio su contenido.



Para conocer más habrá que esperar al próximo 12 de abril, día en que se estrene en HBO la quinta entrega de 'Juego de Tronos'. Será una temporada llena de sorpresas, ya que según aseguró George RR Martin, morirán personajes que no lo hacen en las novelas.



En España, la quinta temporada de 'Juego de Tronos' llegará solo un día más tarde, el 13 de abril de la mano de Canal+.