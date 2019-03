HBO y AMC vuelven cargadas de novedades

Muchos están esperando que termine enero ya. Y no solo por su famosa cuesta. En febrero regresa una de las series de más éxito de la temporada, 'The Walking Dead'. Y con los zombies, las cadenas de cable estadounidenses AMC y HBO abren las puertas a los regresos más esperados.



La cadena AMC, que vive una época de éxitos encadenados (termina de cerrar temporada 'Hell on Wheels' como el segundo mejor estreno del canal), arranca esta nueva etapa en la temporada con el regreso de los zombies. 'The Walking Dead' continúa su segunda temporada (con una tercera ya confirmada con ¡16 capítulos!), tras el éxito del estreno: 11 millones de espectadores en Estados Unidos.



Cuando termine, toma el relevo en la AMC el que será el regreso del año: 'Mad Men'. Tras una sequía de más de 15 meses, Don Draper vuelve dirigiéndose a sí mismo (el actor Jon Hamm se encargará de rodar el primer episodio de la quinta temporada). Los publicistas de Madison Avenue estrenan temporada el próximo 25 de marzo.



Justo una semana después, el 1 de abril va a estar marcado en rojo en los calendarios de los seguidores de 'Juego de Tronos' (HBO) y 'The Killing' (AMC). Los detectives Stephen Holder y Sarah Linden (interpretados por Mireille Enos y Joel Kinnaman) se enfrentarán a la guerra que se avecina por el poder de los Siete Reinos.



Dos de los regresos más esperados coinciden en fecha y horario, ya que la HBO ha decidido retrasar a las 22:00 horas la serie fantástica, según ha confirmado el autor de la saga literaria George R.R Martin. "El género fantástico también puede liderar el prime time", ha declarado recientemente a 'The Hollywood Reporter'.



La que no cuenta aún con fecha de regreso es 'Breaking Bad'. La cadena AMC cerrará 2012 con la temporada final de la serie protagonizada por Bryan Cranston.