Hawkman aparecerá, con Hawkgirl, en 'Arrow', 'The Flash' y 'Legends of Tomorrow'

Hawkman estará con su compañera, Hawkgirl, en Central City. El origen de la superheroína se revelerá en la segunda temporada de 'The Flash' y, cómo era de esperar, junto a ella aparecerá el Hombre halcón.



Carter Hall, Hawkman, aparecerá en varios episodios de la cuarta temporada de 'Arrow' y la segunda temporada de 'The Flash', antes de unirse a 'Legends of Tomorrow', el spin-off de la serie.



Las historias de Hawkman y Hawkgirl aparecen ligadas en los cómics de DC. Hawkman tiene la capacidad de reencarnarse para encontrar de nuevo a su amor, Hawkgirl, mientras ella, al contrario que el hombre halcón, es incapaz de recordar nada sobre sus vidas pasadas.



Hawkman se muestra como un hombre con mal carácter en los cómics, mientras que en las series de la cadena The CW es presentado como un "líder natural, carismático y sabio con un gran encanto y seguridad", según Entertainment Weekly.



'The Flash' vuelve a la pequeña pantalla el próximo 6 de octubre, y tan solo un día después 'Arrow' prepara su regreso con su cuarta temporada. Para poder disfrutar de 'Legends of Tomorrow' habrá que esperar hasta 2016.