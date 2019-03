Ed Harris es la última estrella hollywoodiense en sumarse a la serie de HBO 'Westworld'. Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood y James Marsden son los protagonistas de este nuevo proyecto de la cadena de cable que llevará a la pequeña pantalla la novela de Michael Crichton.



En 'Westworld', Ed Harris interpretará al villano de la ficción, conocido como 'The man in Black' (el hombre de negro), según informa el portal The Hollywood Reporter.



Junto a Hopkins, Wood, Marsden y Harris estarán los actores Jeffrey Wright, Rodrigo Santoro y Shannon Woodward. Anthony Hopkins interpretará al doctor Robert Ford, un brillante, taciturno y complicado director creativo, programador jefe y presidente de la junta de 'Westworld', que tiene una visión inflexible del parque de atracciones y utiliza métodos poco ortodoxos para conseguir sus objetivos.



Evan Rachel Wood, por su parte, será Dolores Abernathy, una típica chica de campo del Oeste de Estados Unidos que está a punto de descubrir que toda su existencia idílica es una mentira. Y James Marsden encarnará a Teddy Flood, que supondrá una nueva llegada a la pequeña ciudad fronteriza donde rápidamente demostrará su encanto y su talento con un revólver. Su búsqueda de una belleza local lo lanzará en una odisea oscura.



'Westworld' será la adaptación de la película de ciencia ficción de 1973 centrada en un parque de atracciones. La propuesta de Warner Bros, creada por JJ Abrams junto a Jonathan Nolan, Lisa Joy Nolan y Jerry Weintraub, llegó hace un año a la cadena HBO.